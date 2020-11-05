Оттава, , 08:11 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2768 и превысило 247 тыс. Об этом 5 ноября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 247 703.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Канаде суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 10 331.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (109 918 заразившихся), Онтарио (79 692) и Альберта (29 932).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 2,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.