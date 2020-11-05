Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 48 миллионов. Об этом 5 ноября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 48 034 287 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавирусной инфекции пострадали США (9 480 242 заразившихся), Индия 8 313 876) и Бразилия (5 590 025).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 1 224 415 и что в настоящее время 31 832 864 пациента вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на территории России было за сутки выявлено рекордное число заразившихся SARS-CoV-2 — 19 768 человек.