Ульяновск, , 07:52 — REGNUM В Ульяновской области на время проведения проверки отстранены от должности два высокопоставленных чиновника, сообщает телеграм-канал «Пул № 73». Речь идёт об их возможной заграничной поездке на частном самолете.

Отмечается, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на время проведения антикоррупционной проверки отстранил от должности заместителя председателя правительства — министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семёнкина.

Сообщается, что также от должности отстранена глава администрации Чердаклинского района Мария Шпак.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор поручил провести «сплошную служебную проверку» в отношении двух чиновников после появления в прессе сообщений о возможном вылете служащих «в одну из зарубежных стран на частном самолёте», поднимался вопрос о расходах на заграничный вылет. По словам Морозова, у него «масса вопросов».

Проверка также проводится надзорным ведомством по поручению прокурора Ульяновской области. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования.

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