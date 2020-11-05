Абакан, 5 ноября 2020, 07:50 — REGNUM Ещё три пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в республиканском министерстве здравоохранения.
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Умерли 85-летняя жительница села Соленоозерное, 67-летняя жительница Абакана и 57-летняя жительница Черногорска. У пациенток из Абакана и Черногорска имелись сопутствующие хронические заболевания.
За весь период пандемии в Хакасии скончались 72 пациента с коронавирусом.
Напомним, по состоянию на 4 ноября в Хакасии коронавирус был выявлен у 7559 человек.
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