Ульяновск, , 07:37 — REGNUM В Ульяновской области не снижается суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба, опубликованные в соцсетях.

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По оперативной информации на вечер 4 ноября, в Ульяновской области за последние сутки выявлено 212 носителей коронавируса, всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 21 848 случаев заражения коронавирусом.

По информации оперативного штаба на утро 4 ноября, в регионе победили коронавирус 17 193 человека, умерли 269 пациентов с COVID-19. В настоящее время продолжают лечение 4174 пациента с коронавирусом.

Отметим, ранее в Ульяновской области для решения проблемных вопросов оказания медицинской помощи жителям Димитровграда создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители научного сообщества, региональной медицинской палаты, администрации, Роспотребнадзора и клинической больницы №172 ФМБА России.