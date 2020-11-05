Благовещенск, , 07:30 — REGNUM В Амурской области принято решение развернуть инфекционные госпитали на базе наркологического диспансера, психиатрической больницы и роддома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В психиатрической больнице госпиталь откроют в четверг, 5 ноября. Медперсонал и палаты готовы принять на стационарное лечение 80 больных COVID-19.

«Для обеспечения госпиталя проводятся закупки дополнительного медицинского оборудования и лекарств», — уточнили в правительстве Амурской области.

Резервный инфекционный госпиталь будет развёрнут на базе городского роддома в Благовещенске. Пациенток и персонал переведут в перинатальный центр Амурской областной клинической больницы.

На сегодняшний день в регионе работает девять инфекционных госпиталей на 1305 коек. Более 21% коечного фонда свободно. Суточный темп прироста составил 2,3%. За весь период пандемии в Приамурье выявили 7220 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки инфицирование лабораторно подтверждено у 159 жителей Приамурья (днём ранее у 158).