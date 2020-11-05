Иркутск, , 07:26 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 491 человека, в том числе 11 человек скончались за последние сутки. Об этом 5 ноября сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

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Общее число выявленных в регионе носителей SARS-CoV-2 — 25 761 человек, причём 245 из них добавились за последние сутки. Госпитализированы 4239 пациентов (+133 за последние сутки). Выздоровели 20 180 пациентов (+52 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 ноября в Иркутской области было выявлено 243 новых носителя коронавируса, добавилось 16 новых жертв COVID-19.

2 ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, находясь на лечении в ковидном госпитале, провёл совещание в режиме видео-конференц-связи по вопросу обеспечения региона лекарствами.

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