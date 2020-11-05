Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:18 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области 54-летняя женщина умерла примерно через сутки после выписки из ковидного отделения. Об этом пишут СМИ со ссылкой на родственников пациентки.

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По данным издания «Все новости», с 22 по 29 октября гражданка проходила лечение в больнице №1. У неё было поражено 70% лёгких. Через неделю после госпитализации её выписали в связи с тем, что коронавирус уже не определялся в её организме. Медики обязали её вызвать на дом участкового терапевта, через месяц пройти инфекционный контроль, кроме того, сдать анализы мочи и крови. А после выписки гражданка ушла из жизни.

По словам её родственников, она не могла ходить. Близкие пациентки намерены разобраться в ситуации и наказать виновных, если такие отыщутся. В самой больнице журналистам не стали комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну.

Отметим, за последнее время в Свердловской области это не первый случай, когда пациенты коронавирусных отделений умирают после выписки. Ранее такой случай произошёл с жителем Екатеринбурга, который за несколько часов до смерти был выписан из больницы Сысерти.

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