Южно-Сахалинск, , 07:02 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее 103). За неделю инфицирование лабораторно подтвердилось у 700 жителей области, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных оперативной рабочей группы правительства региона.

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За весь период пандемии в области выявили 8324 носителя коронавируса.

За последние сутки 35 пациентов были выписаны. Ещё 2690 человек продолжают лечение. Четыре пациента умерли от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине от COVID-19 скончался ещё один человек. На этот раз с болезнью не справился главный врач отделения скорой помощи Охинской районной больницы Игорь Силенгинский.