Гонконг, Китай, , 06:53 — REGNUM Полиция Гонконга запустила горячую линию для жителей страны, на которую будут поступать сведения о нарушении закона о безопасности в Гонконге, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Сообщения будут приниматься через несколько каналов связи, включая электронную почту, а также мессенджер WeChat. Горячая линия принимает неэкстренные сообщения о нарушении национальной безопасности в виде фотографий, аудио — или видеозаписей и не отвечает на телефонные звонки, говорится в заявлении правоохранителей Гонконга.

В полиции также отметили, что личные данные информаторов собираться или раскрываться третьим лицам не будут, а их обработка будет осуществляться согласно приказу о защите персональных данных.