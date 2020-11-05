Хабаровск, , 06:53 — REGNUM Участник террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был приговорён к трём годам колонии судом в городе Хабаровске. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю.

Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил 27-летнего мужчину к трём годам колонии общего режима за публичные призывы к терроризму. Участник террористической организации уже был выдворен с территории России в 2018 году, но сменив свои установочные данные в 2019 году он приехал в Хабаровск.

Обвиняемый с помощью мессенджера Telegram стал осуществлять публичные призывы к террористической деятельности, а также оправдывать терроризм. Свою вину обвиняемый признал полностью.

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