Челябинск, , 06:52 — REGNUM В Челябинске 4 ноября были освящены купола и кресты Христорождественского собора. Об этом сообщили журналистам в местной митрополии.

Церемонию в праздник Казанской иконы Божией Матери провёл митрополит Григорий. Она прошла прямо на стройплощадке. В условиях пандемии здесь не было журналистов и прихожан. И тем не менее праздник состоялся.

Главный собор Челябинской области строят возле ледовой арены «Трактор», на северо-западе города. Первый молебен в этом месте прошёл 18 сентября 2013 года, а уже 25 декабря 2014-го здесь в почву была погружена первая свая. В нижнем приделе храма первое богослужение состоялось в 2017 году. В июле 2018-го прошла первая служба в верхнем храме, а в 2019-м на соборе были установлены колокола.