Красноярск, 5 ноября 2020, 06:47 — REGNUM Завершён карантин мэра Красноярска Сергея Ерёмина. Он вылечился от COVID-19 и 5 ноября вышел на работу. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в инстаграме.
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«Свобода! Хочется землю целовать, ей-богу!» — пишет мэр.
По его словам, «многое переоцениваешь, просидев две недели в четырёх стенах».
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что мэр Красноярска Сергей Ерёмин заразился коронавирусом, стало известно 20 октября.
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