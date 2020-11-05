Посёлок городского типа Ола, Магаданская область, , 06:48 — REGNUM В федеральном бюджете на 2020 и следующие два года на создание новых мест в российских школах предусмотрено около 75 млрд рублей. Более 1 млрд рублей выделят Магаданской области — 81 млн рублей в 2020 году, по 502 млн рублей в 2021 и 2022 годах. Деньги выделены на строительство школы на 825 мест в посёлке Ола, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Новая школа, которую уже начали строить раньше запланированного срока, позволит обеспечить местами всех учеников в одну смену.

Для ускорения работ на стройплощадке установлен бетонный завод.

Здание будет разделено на два блока — начальной и средней школы с отдельными входами и двумя лифтами, с актовым и спортивным залами, библиотекой, столовой на 460 мест.

Окончательный дизайн школы выберут жители посёлка Ола.

Стоимость школы с учётом строительства, отделки, приобретения оборудования и мебели в рамках нацпроекта «Образование» составит 2,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, новую школу начнут строить в городе Сасово Рязанской области. В общей сложности на учебное заведение выделено свыше 350 млн рублей из федерального бюджета.