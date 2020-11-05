Владивосток, , 06:34 — REGNUM Во Владивостоке два детских садах будут работать в круглосуточном режиме, постановление подписал мэр Олег Гуменюк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Детей медицинских работников, которые работают в ковидных госпиталях, будут принимать в садах №117 на улице Фадеева и №115 на улице Русской.

Детские сады будут работать круглосуточно с 6 ноября.

«Сотрудники детсадов будут иметь право дополнительных выплат за работу в ночное время в соответствии с Трудовым кодексом», — пояснили в мэрии.

На утро 5 ноября из-за коронавируса во Владивостоке закрыто 13 групп в 11 детских садах.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября губернатор Олег Кожемяко предложил создать в крупных городах Приморья круглосуточные детские сады.