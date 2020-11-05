Урумчи, Китай, , 06:24 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено восемь новых случаев COVID-19, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения Синьцзяна, все восемь новых случаев были переведены из категории бессимптомных в категорию подтвержденных. Два новых бессимптомных случая также было выявлено в уезде Шуфу городского округа Кашгар.

Общее число заболевших в Синьцзяне с момента недавней вспышки достигло 72 человек, все они приходятся на Кашгар. Общее число бессимптомных случаев в Кашгаре и Кызыслу-Киргизском автономном округе региона достигло 339 человек.