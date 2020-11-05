Мехико, , 06:13 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 5225 случаев заражения коронавирусом нового типа, заявил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гателль на своей странице в Twitter.

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Таким образом, с начала пандемии в Мексике выявили 943 630 инфицированных SARS-CoV-2. Уже смогли выздороветь более 697 тыс. пациентов, еще 93 228 человек с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Мексике объявили трехдневный траур по умершим от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. К тому времени в стране число жертв COVID-19 превысило 90 тыс.