Бразилиа, , 04:56 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 610 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID в этой латиноамериканской стране выросло до 161 106 человек. Также за минувшие сутки в Бразилии выявили 23 976 инфицированных SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии на бразильской территории выявили 5 590 025 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время Бразилия продолжает удерживать второе место по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией, уступая лишь Соединенным Штатам. По общему числу заболевших Бразилия находится на третьем месте после США и Индии.