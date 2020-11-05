Пекин, , 04:39 — REGNUM На материковой части Китая за сутки выявлено 28 новых случаев COVID-19, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа новых случаев, восемь оказались локальными, остальные 20 — «импортными». Все восемь локальных случаев пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный района на северо-западе Китая.

Три новых случая подозрения на инфекцию было выявлено у прибывших из-за рубежа на материковую часть страны. Ни одного нового случая гибели от опасной инфекции зафиксировано не было.