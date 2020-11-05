Сеул, , 04:33 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 125 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что из них 108 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из других стран. Центр добавляет, что несколько вспышек заболевания зафиксировано в домах престарелых, больницах и других социальных учреждениях.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 27 050. Также за 4 ноября в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 475 человек.