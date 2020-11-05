Хабаровск, , 04:14 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 227 (226 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, излечились 105 человек, скончались два пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 5 ноября в регионе зарегистрировано 17 207 носителей коронавируса, 11 638 человек выздоровели, скончались 142 жителя Хабаровского края.

Для лечения больных COVID-19 развернуто 2932 койки, свободны — 518. В госпиталях 17 пациентов в тяжёлом состоянии, 16 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 5427 человек: 2414 — в стационаре, 3013 — амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов за последние сутки, ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтверждён диагноз «пневмония».