Пекин, , 04:07 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 20 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев в Китае достигло 3480 с начла эпидемии. К таким случаям относятся те, что выявлены у прибывших из-за рубежа пациентов уже в больном состоянии вне зависимости от гражданства.

Из общего числа новых случаев, восемь было выявлено в Шанхае, четыре — в провинции Сычуань, три — в провинции Шэньси, два — в провинции Хэнань, по одному в Пекине, Внутренней Монголии и провинции Фуцзянь, отметили в комиссии.

Среди общего числа «импортных» случаев, 3155 пациентов было выписано из госпиталей по выздоровлении, в кто время как 325 продолжают получать медицинскую помощь. Смертей среди «импортных» пациентов зафиксировано не было.