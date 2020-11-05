Пекин, , 04:03 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 20 человек, переболевших COVID-19, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 400 человек с подтвержденным диагнозом нового коронавируса продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны. Всего 81 081 пациент был выписан из больниц страны за все время эпидемии.

Общее число заболевших в стране с начала эпидемии достигло 86 115 человек, из которых 4634 человека скончались от опасной инфекции.