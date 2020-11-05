Владивосток, , 03:46 — REGNUM В трёх поликлиниках Владивостока открывают амбулаторные инфекционные центры для оказания медицинской помощи пациентам с температурой и симптомами инфекционных заболеваний, в том числе симптоматикой COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Читайте также: В Приморье будут обсерваторы для студентов и круглосуточные группы в садах

Первый круглосуточный амбулаторный инфекционный центр (АИЦ) начал приём пациентов 5 ноября, на базе поликлиники №6. Второй откроется 6 ноября — в поликлинике №9. Третий — на базе поликлиники №1.

Подобные центры будут открываться в городах и районах Приморья уже со следующей недели.

Приём пациентов с другими заболеваниями, неинфекционными, ведётся в других филиалах поликлиник.

«Это дополнительная мера для жителей Приморья, которые заболели инфекционными заболеваниями и нуждаются в помощи врача. АИЦ созданы в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Каждый центр укомплектован штатом квалифицированных медицинских работников. АИЦ позволят пациентам с температурой и респираторной симптоматикой обратиться напрямую к врачу, сдать анализы и получить лечение», — пояснила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

В каждом центре будет работать процедурный кабинет, где можно пройти ЭКГ, сдать анализы крови, в том числе сдать кровь на антитела, и при необходимости — мазки на ПЦР. Тяжёлым экстренным пациентам будет дана возможность сделать КТ для определения дальнейшей тактики лечения.

В минздраве добавили, что с середины ноября для амбулаторных больных будут выдавать бесплатные препараты.

Чтобы попасть в АИЦ, можно записаться на приём по телефону регистратуры поликлиники, через интернет или обратиться самостоятельно без предварительной записи.

С тяжёлым течением заболевания поликлиники принимают вызовы врача на дом.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в связи с ухудшающейся обстановкой распорядился создать для студентов с лёгкой формой ОРВИ, которые столкнулись с проблемами при заселении в общежития, обсерватор.