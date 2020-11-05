Оттава, , 03:29 — REGNUM В Канаде ежедневно выявляется около 3 150 зараженных коронавирусом нового типа в течение прошедшей недели, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

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Отмечается, что всего с начала пандемии к Канаде выявили 247 368 зараженных новой инфекцией. При этом жертвами осложнений COVID-19 на канадской территории стали 10 330 человек.

Наиболее пострадавшими от пандемии являются провинции Квебек (на нее приходится почти половина всех выявленных случаев) и Онтарио. В провинции Онтарио правительство распорядилось ввести новые карантинные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.