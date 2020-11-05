Варшава, , 03:26 — REGNUM Правительство Польши решило ввести дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции.

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«Ноябрь будет наиболее сложным периодом», — заявил он.

В Польше вводятся новые требования по социальному дистанцированию для учащихся начальных школ, закрываются культурные учреждения, включая театры и кинотеатры. В магазинах вводятся более жесткие ограничения по числу обслуживаемых клиентов, крупные торговые центры будут закрыты.

За последние сутки в Польше выявили 24 692 случая заражения коронавирусом нового типа. Также за 4 ноября в стране скончались 373 пациента с COVID-19. Это самый высокий показатель для Польши с начала пандемии.