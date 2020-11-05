Рим, , 02:53 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена у Вирджинии Раджи, мэра итальянского города Рима. Об этом 4 ноября написала сама глава администрации города в своём Facebook.

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Политик сообщила, что её тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. При этом, по словам Раджи, у неё нет никаких симптомов заболевания и она чувствует себя хорошо. Мэр Рима уточнила, что собирается продолжить выполнять свои обязанности из дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Италии с 5 ноября вводится карантин, включающий запрет на выход из дома в ночное время без уважительной причины.

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