Стокгольм, , 08:43 — REGNUM В Швеции за сутки жертвами COVID-19 стали еще 28 человек. Такие данные 4 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 997 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 137 730 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 3 198 человек.

По состоянию на 4 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 85 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 763 пациента.

Как отмечает издание Fria Tider, наибольшее распространение коронавируса сейчас наблюдается в таких регионах страны, как Сконе, Вестра-Гёталанд и Стокгольм.

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