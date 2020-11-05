Пекин, , 02:31 — REGNUM Власти Китая ускорят цифровое развитие страны, говорится в предложениях по развитию страны, опубликованных ЦК Компартии Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Предложения делают упор на развитие цифровой экономики, продвижении ее глубокой интеграции с реальной экономикой и строительстве цифровых промышленных кластеров мирового уровня конкурентоспособности.

Кроме того, Китай намерен поднять уровень цифровизации общественных услуг и общественного управления, нарастив строительство цифрового общества и цифрового развития.

Согласно приложениям, Китай создаст базовую систему стандартов прав собственности, сделок и обращения, трансграничной передачи данных, а также защиты безопасности всех своих цифровых ресурсов.

Предложения партийного руководства по разработке 14-го пятилетнего плана (2021−2025) социально-экономического развития страны и долгосрочных задач до 2035 года были приняты на пятом пленарном заседании Центрального комитета КПК 19-го созыва, которое завершилось 29 октября.