Гонконг, Китай, , 02:26 — REGNUM Бывший сотрудник компании в области телекоммуникаций получил два года тюрьмы за поиск и публикацию конфиденциальной информации (доксинг) о сотрудниках полиции и их родственников в Гонконге, сообщает агентство Синьхуа.

По данным гонконгской полиции, расследование, последовавшее за арестом подозреваемого в сентябре прошлого года, показало, что сотрудник получал персональные данные о сотруднике полиции и его родственниках, после чего распространял в социальных сетях.

В январе сотруднику было предъявлено обвинение, и он был признан виновным в получении доступа к компьютеру с целью недобросовестной наживы, а также в разглашении чужих данных без согласия.

Это был первый обвинительный приговор в соответствии с законом О персональных данных (конфиденциальности). Гонконгская полиция приветствовала это решение. Сам суд заявил, что дело было серьезным, так как оно причинило большой психологический вред сотруднику полиции и невиновному родственнику.

Управление уполномоченного по защите персональных данных передало в полицию более 1400 дел после прошлогодних общественных беспорядков в Гонконге и направило более 200 уведомлений на 18 вебсайтов, платформ социальных сетей и операторов форумов с просьбой удалить более 3500 ссылок, содержащих личную информацию правоохранителей и их родственников.