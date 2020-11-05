Иерусалим, , 02:19 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился ослабить карантинные ограничения в стране, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания комиссии по борьбе с COVID-19.

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Теперь в Израиле разрешат работу уличных магазинов с 8 ноября. Однако они смогут обслуживать не более четырех клиентов одновременно. При этом если в стране вновь будут зафиксированы вспышки заболевания, карантин вновь ужесточат.

По последним данным, в Израиле выявлено 317 332 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели 305 326 пациентов, еще 2597 с болезнью не справились и скончались.