Москва, , 08:54 — REGNUM В столице начал работу проект, в котором собрана информация о мировом опыте создания и применения искусственного интеллекта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Информация по этой тематике сконцентрирована на платформе о цифровых решениях ICT.Moscow. На одной площадке теперь собраны все имеющиеся открытые сведения о развитии данной технологии. В общей сложности на площадке размещена информация о семи сотнях различных практик применения искусственного интеллекта.

«Проект запущен как часть информационной инфраструктуры Москвы для бизнес-сообщества и разработчиков программных продуктов. В том числе благодаря им наш город относят к мировым лидерам по внедрению современных решений. За продвинутыми технологиями — будущее мегаполисов. Чтобы и дальше повышать качество жизни, нужно стимулировать их развитие. Именно для этого в столице введен специальный правовой режим в области искусственного интеллекта», — рассказала Сергунина.

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