Рабат, , 00:52 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 5 745 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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По его данным, в Марокко вновь установлен рекорд по числу выявленных за сутки больных с начала пандемии. Всего в стране подтвердили 235 310 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 4 ноября в королевстве скончались еще 82 пациента с коронавирусной инфекцией.

Общее число жертв осложнений COVID-19 в Марокко достигло 3 982. Кроме того, с начала пандемии уже выздоровели 193 886 пациентов. В настоящее время в марокканских медучреждениях 886 больных находятся в палатах интенсивной терапии.