Никосия, , 00:44 — REGNUM Комендантский час вводится в ночное время в связи с угрозой распространения коронавируса на всей территории Кипра. Об этом 4 ноября заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну по итогам постановлений, утвержденных на заседании совета министров страны.

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Новая мера противодействия распространению коронавируса вводится на период с 5 ноября по 30 ноября. Запрещается перемещение людей с 23:00 до 05:00, кроме поездок по неотложным причинам медицинского характера (в аптеку, больницу и т.п.), либо на работу при предъявлении соответствующего документа.

Кроме того, до 15 января продлено обязательное ношение защитных масок и в помещениях и на открытом воздухе для людей от 12 лет. Численность граждан, которые могут собираться вместе дома, в том числе детей, ограничена десятью. Также до 15 января в магазинах, аптеках и других местах днём вводятся часы для обслуживания только клиентов старше 65 лет и людей с ограниченными возможностями.

Стоит отметить, что на Кипре комендантский час действовал ранее в округах Лимасол и Пафос, где сложилась самая неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Всего в государстве на сегодняшний день выявлено 4934 случая заражения коронавирусом, из них 27 случаев летального исхода.

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