4 ноября 2020 | Время чтения меньше минуты

Санкт-Петербург, , 22:04 — REGNUM В честь Дня народного единства в Петербурге 4 ноября включили праздничный режим подсветки Дворцового моста. Самый известный мост Северной столицы будет подсвечен в цветах триколора чуть более суток.

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Дворцовый мост в праздничной подсветке триколора Дарья Драй © ИА REGNUM

Дворцовый мост в праздничной подсветке триколора Дарья Драй © ИА REGNUM Дворцовый мост в праздничной подсветке триколора Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметили в СПб ГБУ «Ленсвет», бело-сине-красные вертикальные полосы на пролетах Дворцового моста соединили центральную часть города и Васильевский остров.

Дворцовый мост в праздничной подсветке в честь Дня народного единства Дарья Драй © ИА REGNUM

Дворцовый мост в праздничной подсветке в честь Дня народного единства Дарья Драй © ИА REGNUM Дворцовый мост в праздничной подсветке в честь Дня народного единства Дарья Драй © ИА REGNUM

«Для подсветки Дворцового моста применяется более 600 светодиодных светильников», — отметили в городском предприятии.

Дворцовый мост в праздничной подсветке в честь Дня народного единства Дарья Драй © ИА REGNUM

Дворцовый мост в праздничной подсветке в честь Дня народного единства Дарья Драй © ИА REGNUM Горожане на Дворцовом мосту, подсвеченном в честь Дня народного единства Дарья Драй © ИА REGNUM

Дворцовый мост в праздничной подсветке в честь Дня народного единства Дарья Драй © ИА REGNUM

Уже вечером 5 ноября подсветка Дворцового моста будет переведена в штатный режим работы.