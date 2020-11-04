Москва,
4 ноября 2020, 22:15 — REGNUM В подмосковном Коломенском в День народного единства прошел Крестный ход. Об этом 4 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Участники мероприятия несли иконы, кресты, флаги с изображением православной символики.
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Среди участников марша были борцы за права обманутых дольщиков, а также противники дистанционного образования, частично введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Около Предтеченской церкви
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Обращение Кирилла Мямлина к народу около Предтеченской церкви
© ИА REGNUM
Кирилл Мямлин около Предтеченской церкви
© ИА REGNUM
Руководитель НПСР Владимир Филин около Казанской церкви
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
За мероприятием наблюдали сотрудники правопорядка.
У храма Казанской иконы Божьей Матери
© ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
© ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
© ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
© ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
© ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
© ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
© ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
© ИА REGNUM