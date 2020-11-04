4 ноября 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 22:15 — REGNUM В подмосковном Коломенском в День народного единства прошел Крестный ход. Об этом 4 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Участники мероприятия несли иконы, кресты, флаги с изображением православной символики.

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Среди участников марша были борцы за права обманутых дольщиков, а также противники дистанционного образования, частично введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Около Предтеченской церкви © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Обращение Кирилла Мямлина к народу около Предтеченской церкви © ИА REGNUM

Кирилл Мямлин около Предтеченской церкви © ИА REGNUM

Руководитель НПСР Владимир Филин около Казанской церкви © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

За мероприятием наблюдали сотрудники правопорядка.

У храма Казанской иконы Божьей Матери © ИА REGNUM У храма Казанской иконы Божьей Матери © ИА REGNUM

У храма Казанской иконы Божьей Матери © ИА REGNUM У храма Казанской иконы Божьей Матери © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM

У храма Казанской иконы Божьей Матери © ИА REGNUM У храма Казанской иконы Божьей Матери © ИА REGNUM

У храма Казанской иконы Божьей Матери © ИА REGNUM У храма Казанской иконы Божьей Матери © ИА REGNUM

У храма Казанской иконы Божьей Матери © ИА REGNUM Крестный ход в Коломенском © ИА REGNUM