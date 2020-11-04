Женева, Швейцария, , 21:06 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 436 068 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 4 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Как уточняется, всего в мире выявлено уже 47 362 304 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в ВОЗ поступили данные о ещё 7084 скончавшихся больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 211 986.

Напомним, 30 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире за сутки было выявлено 505 756 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала пандемии.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более полумиллиона инфицированных SARS-CoV-2