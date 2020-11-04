Белозёрский район, Курганская область, , 20:55 — REGNUM В Курганской области сгоревшую церковь Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря собираются завершить в 2021 году. Об этом сообщил на своём паблике в «ВКонтакте» губернатор Зауралья Вадим Шумков.

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«Казанская икона Божией матери Чимеевская восстановлена. Сейчас идёт активное строительство храма, которое должно быть завершено в 2021 году», — пишет Шумков.

Ранее называлась сметная стоимость восстановления сгоревшего храма в Чимеево — более 20 млн рублей. Кроме того, в Чимеево приведут в порядок разбитый участок дороги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2019 года во время ремонта кондиционера от замкнувшей электропроводки произошло возгорание в деревянном храме, входящем в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню с трудом отыскали на пепелище.

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