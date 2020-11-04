Санкт-Петербург, , 18:48 — REGNUM Торжественная церемония спуска на воду нового ледокола «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге, которую посетил президент России Владимир Путин, вызвала бурное обсуждение в сети. Пользователи оставили свои комментарии 4 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Достойное имя для корабля. За одно высказывание Виктора Черномырдина ему надо поставить памятник. Хотели как лучше — получилось как всегда», — написал пользователь Юрий.

Ряд пользователей задались вопросом: почему данный ледокол был назван в честь Виктора Черномырдина? Некоторые комментаторы сообщили о том, что воспринимают данную фигуру позитивно, но нашлись и те, кто назвал исторического политика одиозным.

«За какие такие заслуги перед Отечеством назвали именем Черномырдина — одиозной фигуры перестройки из компании Ельцина, Гайдара и Чубайса», — задаётся вопросом пользователь Ирина.

Тем не менее, ряд пользователей отметили, что развитие сферы дизельных и атомных ледоколов является для России стратегически важным направлением и они поприветствовали то, что на спуск нового корабля приехал президент России Владимир Путин.

«Наша страна имеет самый большой ледокольный флот в мире. Освоение жизни на северных территориях невозможно без такой техники. Ведь больше половины нашей территории — это северные районы Сибири и Европы. Во времена СССР действовал северный морской путь. По которому летом завозилось всё необходимое для жизни в северных городах и посёлках. С потепление климата северный морской путь стал еще более важен. Это более короткий путь из Китая, «завода планеты», в Европу. Этот современный ледокол «Виктор Черномырдин», являясь самым мощным неатомным ледоколом, укрепит наши позиции в Арктике», — уверен пользователь Никита Б.

Отдельные комментаторы оказались не очарованны данным событием. Они сообщили о своём подозрении, которое заключается в том, что во время того, как на воду спускается один новый корабль, уничтожается два старых.

«Хотелось бы для общего понимания картины знать, сколько судов списали? А то ведь нам говорят, что вот школы и больницы строят, а сколько снесли и закрыли тишина», — пишет пользователь Niko220v.

Напомним, 3 ноября состоялась торжественная церемония спуска на воду нового ледокола «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге, которую посетил президент России Владимир Путин.