Москва, , 18:44 — REGNUM Заявление главы Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса о том, что досрочно претендовать на страховую пенсию в 2021 году смогут те, кто трудится на особо тяжелых, вредных и опасных работах, работники Крайнего Севера, а также работники, занятые в особо важных для общества сферах, многодетные матери и инвалиды, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 4 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Оказывается, нужен не рабочий стаж, а страховой. Теперь понятно, почему тем, кто основной стаж, рабочий, наработал в СССР, теперь имеют маленькую пенсию. И много ли, исконных граждан России, имеют 5 — 7 детей?», — задаётся вопросом Валерий И.

Многие комментаторы выразили своё недоверие тому, что данный перечень граждан в действительности получит возможность раньше срока выйти на пенсию. По их видению, бюрократическая система неохотно принимает таких граждан и зачастую создаёт им препятствия на пустом месте.

«Между словами «могут» и «имеют право» две большие разницы. Под словом «могут» столько «подводных камней» может скрываться, что как только вам захочется, воспользоваться этим преимуществом вам в ответ найдут, тысячи причин, чтобы в ответ вы услышали «Не имеете право»!», — пишет пользователь Игорь.

Некоторые комментаторы поддержали такое мнение и даже поделились своими попытками получить те или иные льготы от государства.

«На тех, на кого распространялись льготы, так и остались, что, несомненно, радует. А вот насчет пред пенсионеров, готова поспорить. Мне в марте 21-го года исполняется 55. В Центре Занятости меня не ставят на учет как пред пенсионера, а просто как безработную, т. е. всего на 3 месяца. Аргументируя тем, что программа не пропускает. И то что последние годы у меня не было официального трудоустройства. При этом пособие составляет 1500 рублей, не смотря на бушующую пандемию. И на пенсию меня раньше не отправят, потому что у меня нет статуса пред пенсионера. Так что все эти решения для избранных», — написала Любовь О.

Нашлись даже те, кто посетовал на то, что под понятие «многодетная мать» не попадает мужчина, у которого много детей. Они уверены, что данный факт является несправедливым и подлежит исправлению.

«Чем отличается многодетная мать от многодетного отца из той же семьи? Из описанного выше получается, что многодетный отец продолжает работать дальше, когда его многодетная жена по новым законам выходит на пенсию! Где равенство? Отец разумеется и без того будет и должен дальше работать, обеспечивать семью, но дополнительные пенсионные гроши многодетного отца большой семье не помеха!», — считает пользователь под псевдонимом «ЛЕДОКОЛ».

Напомним, 4 ноября глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис заявил о том, что досрочно претендовать на страховую пенсию в 2021 году смогут те, кто трудится на особо тяжелых, вредных и опасных работах, работники Крайнего Севера, а также работники, занятые в особо важных для общества сферах, многодетные матери и инвалиды.