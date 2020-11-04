Курган, , 17:42 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждёны 82 новых случая заражения коронавирусом. Из них 32 выявлены в Кургане, сообщает 4 ноября региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 84 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 4 ноября выявлено 6257 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 4 ноября от коронавируса излечились 4860 человек, 94 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).