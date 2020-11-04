Москва, , 17:46 — REGNUM Письмо на имя главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной со стороны руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова с предложением ограничить ежедневную сумму онлайн-переводов с банковских карт для пенсионеров, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи оставили соответствующие комментарии 4 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ряд пользователей пришли к выводу, что если такое решение вступит в силу, то это станет признаком того, что российские силовые структуры и система безопасности банков попросту не справляется с возложенными на их плечи обязанностями об охране сбережений граждан.

«Этим ограничением государство расписывается в неспособности оградить пенсионеров от мошенников. Во-вторых, создаёт дополнительные трудности при оплате за крупные покупки. В третьих, если переводить чаще, то и плата за перевод будет выше», — пишет пользователь okos65.

Многие отметили тот факт, что пенсионеры смогут столкнуться с трудностями если в их отношении ограничат ежедневные переводы. Они считают, что родственники попросту не смогут оперативно отправить пожилому человеку необходимую финансовую помощь.

«Давайте теперь еще и переводы закроем, чтобы родные и близкие им перечислить не могли. Эта же ерунда будет работать в обе стороны. Не можешь перевезти 10 000 рублей в сутки не можешь получить более. А серьезные операции которые миллионы требуют, по 10 как оплачивать?», — задаётся вопросом Дмитрий Н.

Но нашлись и те, кто попытался обосновать необходимость введения подобной меры. По их видению, пенсионеры постоянно попадают на обман со стороны мошенников и являются, тем самым, незащищённым слоем граждан, которым необходимо поставить определённые ограничения, чтобы оградить от обмана.

«В интернет-пространстве пенсионеры — самая незащищенная категория граждан, хотя бы из-за некоторой наивности. Именно они чаще всего становятся жертвами мошенников. Конечно, их надо защищать от преступников, которые не гнушаются совсем не большими деньгами пенсионеров. Однако, многие люди старой закалки откладывают деньги, экономя, и сумма сбережений может быть довольно внушительной. А любящие бабушки и дедушки, готовы все отдать, если с родным человеком беда случилась», — пишет Нила А.

Напомним, 4 ноября руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо на имя главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной с предложением ограничить ежедневную сумму онлайн-переводов с банковских карт для пенсионеров.