Москва, , 17:42 — REGNUM Поправки в законы о внешней разведке и Федеральной службы безопасности (ФСБ), благодаря которым сотрудники силовых ведомств имеют право получить второе гражданство, вызвали неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 4 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Предвижу, что после 2020-го года, участие высших чинов СВР и ФСБ в «решении задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности», которое потребует наличия второго гражданства резко увеличится», — пишет пользователь Рома.

Ряд пользователей оказались уверены в том, что предоставление сотрудникам иметь второе гражданство нельзя расценивать иначе как способ найти для себя «запасной аэродром» на случай преследования.

«Да! Если им такое разрешат, значит, что у нас нет спецслужб и настоящих чекистов», — считает пользователь NHSaleh.

Многие пользователи предполагают, что имея такую возможность нечистые на руку сотрудники смогут покинуть переделы Российской Федерации, имея при этом доступ к важной информации.

«Это предательство интересов России! Кто может себе представить 2 гражданство сотрудников МИ 6 или ЦРУ? Опять впереди планеты всей? Дикость полнейшая. Вспомните количество предателей и перебежчиков в 89−90-х? Калугина и прочих! Повторить хотите?», — обращается Ирина Ш.

Ранее издание «Ведомости» сообщило, что из проекта поправок в закон о внешней разведке и ФСБ следует, что сотрудники ФСБ и СВР могут иметь второе гражданство при решении задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности. Поправки уже одобрены депутатами Государственной думы и переданы на рассмотрение в Сенат.