Москва, , 17:20 — REGNUM Российское движение школьников выпустило партию жвачек ко Дню народного единства с иллюстрированными вкладышами «РДШ — вкус, знакомый с детства». Там с юмором объясняется значение многих современных слов, которыми нередко пользуются дети, однако взрослые их зачастую не понимают. На вкладышах ребята объясняют взрослым значение слов «чилить», «фейк», «агриться» и другие.

«Мы в буквальном смысле разжевываем информацию для поколений. День народного единства — лучшее время, чтобы поговорить по душам и найти общий язык. Язык детей часто отличается от языка взрослых, чтобы лучше понимать друг друга, мы подготовили небольшой словарик со сленгом современных детей, выпустив его в формате жвачек с рисунками. Пройдет немного времени, они вырастут, многое уйдет из их речи, но сегодня детям очень важно, чтобы их понимали. Тем более, что в нашем мини-словаре мы показываем, какими более привычными нам словами можно передать смысл», — подчеркнула Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Российское движение школьников не только отметило праздник выходом семантических комиксов «Говорим на одном языке» с самыми расхожими выражениями. Многие ребята решили поддержать эту инициативу в формате видео, снять ролики, где они объясняют значения многих новомодных слов с хештегом #РДШразжевывает.