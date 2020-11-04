Москва, 4 ноября 2020, 17:20 — REGNUM Российское движение школьников выпустило партию жвачек ко Дню народного единства с иллюстрированными вкладышами «РДШ — вкус, знакомый с детства». Там с юмором объясняется значение многих современных слов, которыми нередко пользуются дети, однако взрослые их зачастую не понимают. На вкладышах ребята объясняют взрослым значение слов «чилить», «фейк», «агриться» и другие.
Российское движение школьников не только отметило праздник выходом семантических комиксов «Говорим на одном языке» с самыми расхожими выражениями. Многие ребята решили поддержать эту инициативу в формате видео, снять ролики, где они объясняют значения многих новомодных слов с хештегом #РДШразжевывает.