Екатеринбург, , 17:05 — REGNUM В Екатеринбурге волонтёры акции #МыВместе поздравляли 4 ноября граждан с Днём народного единства. Они раздавали им брендировнаные защитные маски, сообщает свердловский Департамент информполитики.

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Акция проходила возле выходов со станций метро, а также на остановках общественного транспорта. К общероссийской акции раздачу средств защиты приурочили добровольцы регионального волонтёрского штаба, оказывающего населению помощь в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, 4 ноября волонтёры вручили медикам «ковидных» госпиталей сладкие подарки. Акции прошли в Серове, Краснотурьинске, Ирбите, а также в медицинских учреждениях Екатеринбурга и т.д.

«Добровольцы уверены, что акция поможет поднять боевой дух медикам, которые сегодня работают в условиях беспрецедентной нагрузки», — отмечают в региональном оперштабе. Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября Россия отмечает День народного единства.