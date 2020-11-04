Екатеринбург, , 16:54 — REGNUM В Свердловской области 4 ноября прошли мероприятия ко Дню народного единства. Они состоялись как в онлайн-режиме, так и в традиционном формате, сообщает региональный Департамент информполитики.

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В областном государственном дворце народного творчества прошёл праздник под названием «Великая Победа в многонациональном единстве страны!». Посетители смогли увидеть выставку национальных подворий. Свои экспозиции, приуроченные к 75-летию Победы, представили общественные организации башкир, чувашей, марийцев, удмуртов, украинцев, татар, русских и казахов. Также они рассказали о вкладе своих земляков в Победу.

В областной межнациональной библиотеке была открыта книжная выставка к 75-летию Победы. А в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала были развёрнуты мансийское и русское подворья. Кроме того, в областном дворце народного творчества Уральский государственный академический русский народный хор представил зрителям программу под названием «Берегите Россию!».

Глава минкультуры Свердловской области Светлана Учайкина отмечает, что оффлайновые мероприятия проходят с соблюдением мер безопасности. Посетить их можно было по предварительной регистрации, а также пр соблюдении масочного режима и дистанции.