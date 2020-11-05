Москва, , 03:01 — REGNUM Современная школа сталкивается с множеством трудностей, буквально атакующих ее с разных сторон, считает советник президента Российской академии образования, член общественного совета при Министерстве просвещения РФ Нина Ерюхина. Об этих проблемах эксперт рассказала в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

Педагогический состав в России стареет, а многие учителя и вовсе уходят в репетиторство в результате нынешнего положения. Кроме того, у учителей сегодня нагрузка — слишком высокая, а социальный статус — низкий; свою негативную лепту вносит в положение и отсутствие возможности педагогического роста. «Если мы раньше говорили, что учитель может пройти институт повышения квалификации, существовали методические отделы для учителей в случае возникновения проблем, то, например, в Москве остался один на весь город центр методической подготовки», — говорит Нина Ерохина. Тем более, что число педагогических вузов сократилось, «и называют себя учителем все, кому не лень».

По ее мнению, главными проблемами школ сейчас стали отсутствие системы образования и воспитания, а без системы не будет результата. «Непонятны цели, поставленные перед нашим образованием. Мне хотелось бы узнать, какие цели ставит перед собой Министерство просвещения РФ? Система разрушена, и проблема отсутствия системы есть», — заключает эксперт.

Полностью интервью читайте в материале Александра Умрихина «Хаос и революции: классная руководительница Медведева — об образовании в РФ».