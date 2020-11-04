Москва, , 16:21 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом в среду, 4 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Аэропорт Домодедово Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по состоянию на 16:14 мск в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов, еще два отменено, в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще семь отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два рейса, еще восемь отменено.

В воздушных гаванях столицы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 4 ноября в Москве в День народного единства ожидается облачная погода без осадков.