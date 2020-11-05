Калуга, , 16:51 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 127 человек за последние сутки, сообщает 5 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 125 подтверждённых случаев.

В лаборатории Стопкоронавирус.рф

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Всего в регионе 12 тыс. 543 положительных результата тестов получили подтверждение, 2 тыс. 945 человек находятся на лечении, 9 тыс. 512 человек выздоровели, 86 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (1218), в Боровском районе (241), в Людиновском районе (193), в Обнинске (168), и в Кировском районе (162).

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