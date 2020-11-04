Челябинск, , 16:10 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей в результате пожара. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, на месте возгорания были найдены тела женщины и её 14-летней дочери. А в больнице скончался семилетний мальчик — их сын и брат.

Дело завели по факту выполнения работ либо оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 4 ноября в частном доме на территории Металлургического района. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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